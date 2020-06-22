Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Государства Кувейт Сабах Аль-Халид Аль-Хамад ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественного Азербайджана – Дня Республики, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а Вашему дружественному народу – постоянного развития и процветания.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение двусторонним сотрудничеством между нашими дружескими народами", - говорится в послании.
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