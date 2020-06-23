Назначен новый посол Пакистана в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - Билал Хайи назначен послом Пакистана в Азербайджане, сообщили во вторник Trend в посольстве Пакистана в Азербайджане.
Как говорится в сообщении министерства иностранных дел Пакистана, новоназначенный посол встретился с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши в МИД в Исламабаде.
Пакистан является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 июня 1992 года. 12 марта 1993 года было открыто посольство Пакистана в Баку, а 24 августа 1997 года - посольство Азербайджана в Исламабаде.
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