Милли Меджлис рассмотрит на внеочередном заседании 16 вопросов
БАКУ/Trend/ - На обсуждение внеочередного заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 25 июня, включены нижеследующие проекты, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.
Это законопроекты о поправках:
- в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение);
- в закон «О государственной пошлине» (третье чтение);
- в закон «Об административном контроле над работой муниципалитетов» (второе чтение);
- в закон «Об исполнителях» (второе чтение);
- в Кодекс об административных проступках (второе чтение);
- в Кодекс об исполнении наказаний (второе чтение);
- в Уголовный кодекс (второе чтение);
- в Кодекс об административных нарушениях (второе чтение);
- в закон «О телекоммуникациях» ( второе чтение);
- в Налоговый кодекс (первое чтение);
- в закон « О нотариате» (первое чтение);
- в закон «О социальном страховании» (первое чтение);
- в закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге и землеустройстве» (первое чтение);
- в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);
- в закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах) (первое чтение);
- в закон «О грантах» (первое чтение).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)