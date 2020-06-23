Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Этим распоряжением за плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена орденом «За службу Отечеству» второй и третьей степеней, медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.