Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении государственных служащих.
Этим распоряжением за плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена орденом «За службу Отечеству» второй и третьей степеней, медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе».
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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