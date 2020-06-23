Афет Гасанова: Ужесточение карантина является единственным выходом из сложившейся ситуации

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса поставила мир лицом к лицу с серьезной угрозой. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как в ряде стран вирус вновь активизировался, и вновь вводится ужесточенный карантин.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что мировой медицинской наукой вакцины против этого вируса пока не создано: «Поэтому предотвратить полностью распространение вируса невозможно, и единственный путь - это введение карантинного режима. Мы слышим много информации о том, как в борьбе с коронавирусом в зарубежных странах применяются ужесточенные меры, новые ограничения, штрафы за нарушение правил, а также о росте случаев заражения и летальных исходах, недостатках в работе органов здравоохранения, трудностях, с которыми сталкиваются люди».

По словам Гасановой, как и во всех странах мира, в Азербайджане также предпринимаются серьезные меры борьбы с коронавирусом: «Благодаря упреждающим мерам, проводимым в стране, эпидемиологическую ситуацию удалось взять под контроль. В результате политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимых мер число инфицированных людей и летальных исходов находилось на очень низкой отметке, и по этим показателям Азербайджан был одной из немногочисленных образцовых стран. Успешные результаты, которые были достигнуты в этом направлении, позволили постепенно ослабить карантинный режим. Но, к сожалению, послабления карантина были неправильно восприняты частью граждан. Неиспользование защитной маски, несоблюдение социальной дистанции и другие нарушения привели к существенному росту числа заражений и летальных исходов. В такой ситуации единственным выходом стало ужесточение карантина. Данное решение Оперативного штаба при Кабинете министров является своевременным и верным шагом. Оно нацелено на защиту здоровья людей. Считаю, что если карантинный режим не ужесточить, то ситуация обострится, и мы столкнемся с большими потерями. Поэтому граждане должны с пониманием отнестись к принятому решению, соблюдать предписанные правила и рекомендации, чтобы мы скорее избавились от этой беды и вернулись к нормальной жизни».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)