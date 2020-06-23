Михаил Гусман: Баку следует присвоить статус "Города трудовой доблести"

Города, находящиеся за пределами Российской Федерации, но внесшие большой вклад в Победу над фашизмом, следует наделить правом быть удостоенными статуса "Город трудовой доблести".

С таким предложением выступил во вторник первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в ходе общего собрания Российского исторического общества, передает Trend.

"Сейчас вступил в силу закон о городах трудовой доблести. Там идет речь прежде всего о городах России", - напомнил он. "Российское историческое общество не имеет права законодательной инициативы, но, может быть, следует выйти с предложением о том, чтобы дополнить этот закон, - предложил Гусман. - Речь может идти о возможности по согласованию с правительствами соответствующих стран, имея в виду прежде всего страны бывшего Советского Союза, предложить какие-то из городов, внесших значительный вклад в победу, удостоить этого высокого государственного статуса".

Гусман предложил присвоить этот статус столицам Узбекистана и Азербайджана. "Первый город - Ташкент, где во время войны было 130 госпиталей, это был город - госпиталь, и более миллиона красноармейцев вернулись в строй после этих госпиталей, - сказал он. - Второй город - Баку, который внес огромный вклад в общую победу, поскольку, по разным оценкам, до 80% всех горюче-смазочных материалов на Восточном фронте шли именно с бакинских промыслов".

Президент Владимир Путин в марте подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Память без границ

По словам Гусмана, в год 75-летия Победы ТАСС совместно с партнерами подготовил ряд мероприятий по увековечиванию памяти тех, кто боролся с фашизмом, в том числе и журналистов. "ТАСС отправил на войну более 300 журналистов, они сражались практически на всех фронтах в рядах действующей армии. <...> Готовясь к 75-летию Победы, мы издали книгу "ТАСС на войне", где по крупицам собрали воспоминания тассовцев, материалы и фотографии о войне. В память о тассовцах-участниках войны в самое ближайшее время на нашем центральном здании на Большой Никитской улице будет установлена мемориальная доска. Мы также подготовили специальную фотовыставку, которую при содействии Министерства иностранных дел России направили в представительства РФ за рубежом", - рассказал он.

Кроме того, ТАСС совместно с ведущими информационными агентствами стран-союзников по антигитлеровской коалиции подготовит выставку о работе журналистов в ходе боевых действий, которая будет представлена в штаб-квартире ООН в следующем году. "Мы вместе с Российским историческим обществом обсуждаем подготовку большой выставки, которая на будущий год, возможно, в мае, будет размещена в Организации Объединенных Наций. Она планировалась в этом году, но по понятным причинам была перенесена. У нас есть договоренности, и вместе с нами в этой выставке, которая называется "Пресса на войне", будут участвовать наши коллеги из ведущих информационных агентств стран-союзников: Associated Press, британской Press Association и France-Presse", - подчеркнул Гусман.

Без срока давности

Еще одним проектом станет масштабная фотовыставка, посвященная 75-летию Нюрнбегского трибунала, который начался 20 ноября 1945 года. "Должен сказать, что целый ряд фотографий тассовских корреспондентов, показывающих зверства фашистов на советской земле, в качестве официальных доказательств был представлен на Нюрнбергском процессе. В этой связи мы начали подготовку фотовыставки, которую мы могли бы сделать совместно с Российским историческим обществом", - отметил первый заместитель генерального директора ТАСС.