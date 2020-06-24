Азербайджанские военнослужащие принимали участие в параде Победы в Москве (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(Первая версия в 11:44)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщает в среду Trend.

Завершив подготовку в Баку, азербайджанские военнослужащие продолжили ее с парадными расчетами других стран в Москве.

Сегодня во время парада под звуки военного марша завершился проход перед трибунами 75 военнослужащих азербайджанской армии.

Делегация министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым присутствовала на мероприятии в качестве почетного гостя.

Отметим, что сегодня в Москве был проведен военный парад в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

В нынешнем параде приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 234 единицы военной техники, 80 самолетов и вертолетов.

В параде участвовали военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркменистана.

Отметим, что военный парад по традиции проводился в День победы - 9 мая, но в этом году он был перенесен в связи пандемией коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)