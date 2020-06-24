На рассмотрение парламента Азербайджана рекомендованы три законопроекта

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает в среду Trend.

По словам зампредседателя комитета Фазаиля Ибрагимли, на рассмотрение парламента по итогам заседания рекомендованы три законопроекта.