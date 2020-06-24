На рассмотрение парламента Азербайджана рекомендованы три законопроекта
БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает в среду Trend.
По словам зампредседателя комитета Фазаиля Ибрагимли, на рассмотрение парламента по итогам заседания рекомендованы три законопроекта.
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