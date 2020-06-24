Из Ирана возвращены 45 граждан Азербайджана (версия 2)
(Первая версия в 15:59)
БАКУ /Trend/ - Из Ирана возвращены 45 граждан Азербайджана.
Об этом сказал директор Астаринского погранично-пропускного пункта северной иранской провинции Гилан Мансур Бабаи, сообщает в среду Trend.
Граждане Азербайджана оставались в Иране из-за закрытия пропускных пунктов в связи с распространением коронавируса.
По словам Бабаи, граждане Азербайджана, обучающиеся в Иране, вернулись по инициативе посольства Азербайджана в этой стране и координации официальных лиц двух стран.
Он добавил, что на границе была измерена температура азербайджанских студентов.
Бабаи напомнил, что Астаринский погранично-пропускной пункт был закрыт для граждан с 1 марта, и будет закрыт до 1 июля.
Напомним, что в связи с распространением коронавируса погранично-пропускные пункты между многими странами закрыты.
Отметим, что до сегодняшнего дня в Иране заразились коронавирусом 212 501 человек, скончались 9996 человек, вылечились 172 096.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)