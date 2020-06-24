Из Ирана возвращены 45 граждан Азербайджана (версия 2)

(Первая версия в 15:59)

БАКУ /Trend/ - Из Ирана возвращены 45 граждан Азербайджана.

Об этом сказал директор Астаринского погранично-пропускного пункта северной иранской провинции Гилан Мансур Бабаи, сообщает в среду Trend.

Граждане Азербайджана оставались в Иране из-за закрытия пропускных пунктов в связи с распространением коронавируса.

По словам Бабаи, граждане Азербайджана, обучающиеся в Иране, вернулись по инициативе посольства Азербайджана в этой стране и координации официальных лиц двух стран.

Он добавил, что на границе была измерена температура азербайджанских студентов.

Бабаи напомнил, что Астаринский погранично-пропускной пункт был закрыт для граждан с 1 марта, и будет закрыт до 1 июля.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса погранично-пропускные пункты между многими странами закрыты.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Иране заразились коронавирусом 212 501 человек, скончались 9996 человек, вылечились 172 096.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)