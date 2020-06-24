Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и ОАЭ (версия 2)
(Первая версия в 15:56)
БАКУ/Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллахом Бин Зайедом Аль Нахйаном.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на МИД Азербайджана.
Министры обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних связей дружбы и сотрудничества в различных направлениях.
Главы МИД провели информационный обмен по последней ситуации, связанной с глобальной пандемией, и о мерах, проводимых странами для ослабления влияния пандемии COVID-19.
Стороны еще раз отметили важность взаимной поддержки и международной солидарности в борьбе с новым видом коронавируса.
Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил помощь, которую ОАЭ оказали Азербайджану в борьбе с распространением данной инфекции.
Оба министра выразили согласие на продолжение взаимной поддержки в рамках различных международных организаций.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)