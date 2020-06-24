Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и ОАЭ (версия 2)

Политика 24 июня 2020 16:39 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и ОАЭ (версия 2)

(Первая версия в 15:56)

БАКУ/Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллахом Бин Зайедом Аль Нахйаном.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних связей дружбы и сотрудничества в различных направлениях.

Главы МИД провели информационный обмен по последней ситуации, связанной с глобальной пандемией, и о мерах, проводимых странами для ослабления влияния пандемии COVID-19.

Стороны еще раз отметили важность взаимной поддержки и международной солидарности в борьбе с новым видом коронавируса.

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил помощь, которую ОАЭ оказали Азербайджану в борьбе с распространением данной инфекции.

Оба министра выразили согласие на продолжение взаимной поддержки в рамках различных международных организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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