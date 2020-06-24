В Гяндже будет построен новый Центр Службы “ASAN” – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового Центра Службы "ASAN" в городе Гянджа.

В соответствии с распоряжением, с целью проектирования и строительства нового Центра Службы "ASAN" в городе Гянджа Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана выделяются 5 миллионов манатов, указанные в подпункте 1.26.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов).

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.