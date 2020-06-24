Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Дворца спорта в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Дворца спорта в городе Гянджа.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительных работ Дворца спорта в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти г. Гянджа выделяются три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Другим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по продолжению строительства Дворца спорта в городе Гянджа из суммы, указанной в подпункте 1.53.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", Исполнительной власти Гянджи выделяются 3,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.