Президент Ильхам Алиев поздравил словенского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Словении Борута Пахора с национальным праздником страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Словении с национальным праздником страны – Днем государственности.

Нынешний уровень азербайджано-словенских отношений, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями наши связи, служащие интересам двух стран, и дальше будут расширяться.

Хочу отметить, что сегодня, когда человечество ведет борьбу с COVID-19, азербайджанский народ солидарен с дружественным народом Словении.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – постоянного благосостояния", - говорится в послании.