Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны - Днем Республики.

"Господин Президент!

От имени правительства и народа Парагвая и от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Уверен, что добрые отношения между нашими странами в дальнейшем еще более усилятся во имя мира и благополучия.

Пользуясь случаем, передаю народу и правительству Азербайджана свои поздравления, а Вашему превосходительству – высочайшее уважение и почтение", - говорится в послании.