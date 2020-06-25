Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны - Днем Республики.
"Господин Президент!
От имени правительства и народа Парагвая и от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Уверен, что добрые отношения между нашими странами в дальнейшем еще более усилятся во имя мира и благополучия.
Пользуясь случаем, передаю народу и правительству Азербайджана свои поздравления, а Вашему превосходительству – высочайшее уважение и почтение", - говорится в послании.
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