Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после реконструкции моста через реку Гянджачай
БАКУ /Trend/ - 24 июня на улице М.А. Аббасзаде в городе Гянджа в пользование после реконструкции был сдан мост через реку Гянджачай.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после реконструкции моста через реку Гянджачай
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