Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после реконструкции моста через реку Гянджачай











БАКУ /Trend/ - 24 июня на улице М.А. Аббасзаде в городе Гянджа в пользование после реконструкции был сдан мост через реку Гянджачай. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.