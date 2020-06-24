На рассмотрение парламента Азербайджана рекомендованы три законопроекта (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:17)

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает в среду Trend.

По словам зампредседателя комитета Фазаиля Ибрагимли, на рассмотрение парламента по итогам заседания рекомендованы три законопроекта.

Так, поправки, предлагаемые в закон «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» нацелены на дальнейшее расширение использования электронных услуг. В связи с этим в п. 9 нового проекта закона добавлены пп. 9.2-3 и 9.2-4.

Ибрагимли отметил, что эти поправки делают необходимым внесение изменений и в закон «Об НПО (общественных объединениях и фондах)». Таким образом, в этот закон добавляются пп. 16.2-1, 16.2-2 и 24-3.

Говоря о поправке в закон «О грантах», он отметил, что поправка создает правовые основы для регистрации грантовых договоров, заключенных НПО посредством электронно-информационной системы.

Затем были проведены обсуждения. С предложениями выступили члены комитета Азер Бадамов, Севиндж Фаталиева, Малик Гасанов, Анар Искендеров, Джейхун Мамедов и Джаваншир Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)