Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район
БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.
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