Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для семей вынужденных переселенцев в Самухском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня ознакомился со строительством жилого квартала для семей вынужденных переселенцев на территории Самухского района.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана был подробно проинформирован о проводимых работах.