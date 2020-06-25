Президент Ильхам Алиев: Если бы в последние годы по моему указанию повсюду в нашей стране не были построены современные больницы, то сегодня мы могли бы столкнуться с очень большими проблемами в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Если бы в последние годы по моему указанию повсюду в нашей стране, в том числе в Баку, не были построены современные больницы, то сегодня мы могли бы столкнуться с очень большими проблемами в борьбе с коронавирусом.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Сегодня в Гяндже открывается больница модульного типа. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. В короткий срок сдается в эксплуатацию больница на 200 коек, построенная на основе современных технологий. Если учесть, что борьба с коронавирусом продолжается, то эта больница имеет очень большое значение. В нашей стране открывается 5-я по счету больница модульного типа. Две из них уже начали функционировать в Баку, одна – в Сумгайыте и одна – в Абшеронском районе. В ближайшие недели больницы такого типа будут сданы и в других городах. Таким образом, число этих больниц достигнет десяти. Это позволит нам получить дополнительно 2 тысячи коек. Если учесть, что число инфицированных коронавирусом растет, то это должно сыграть свою роль в борьбе с COVID-19", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, решение о строительстве этих больниц было принято в апреле нынешнего года.

"В то время больных было довольно мало. В то же время, вы, наверное, помните, в апреле разница между инфицированными и выздоровевшими была положительной. Выздоравливали больше, чем заражались. Но, несмотря на это, мы посчитали, что дополнительные койки могут быть полезными. Жизнь показала, насколько правильным было это решение, потому что сегодня число больных растет, и, таким образом, нам нужны новые койки. В целом, могу сказать, что если бы в последние годы по моему указанию повсюду в нашей стране, в том числе в Баку, не были построены современные больницы, то сегодня мы могли бы столкнуться с очень большими проблемами в борьбе с коронавирусом", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы одним из важнейших вопросов в деле укрепления системы здравоохранения в нашей стране было строительство новых больниц и капитальный ремонт и восстановление старых.

"Таким образом, в абсолютном большинстве наших городов построены больницы, а в нескольких городах строительство продолжается. Последняя больница будет сдана в городе Самух. На эти цели были выделены средства, будут также выделены дополнительные средства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня в городе Баку больные коронавирусом в основном получают лечение в больницах, построенных в последние годы.

"Особенно должен отметить больницу «Ени клиника». Это – лучшая, самая современная клиника и одно из крупнейших медицинских учреждений в нашей стране. Сегодня больные получают лечение в клинике примерно на 600 коек. В то же время мы лечим больных за счет функционирования учебно-терапевтического и хирургического корпусов Азербайджанского медицинского университета, построенных несколько лет назад по моей инициативе. Принятые на первоначальном этапе превентивные меры, связанные с коронавирусом, избавили нас от большой беды, потому что число инфицированных в Азербайджане очень небольшое в соотношении к общей численности населения. Заразились всего 13 тысяч человек. Подавляющее большинство их выздоровели и выписались из больниц. Поэтому превентивные и ограничительные меры принесли огромную пользу", - добавил Президент Ильхам Алиев.