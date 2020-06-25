Президент Ильхам Алиев: Сколько будет продолжатся этот ужесточенный режим – покажут жизнь и распространение коронавируса

БАКУ /Trend/ - Сколько будет продолжатся этот ужесточенный режим – покажут жизнь и распространение коронавируса.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Принятые на первоначальном этапе превентивные меры, связанные с коронавирусом, избавили нас от большой беды, потому что число инфицированных в Азербайджане очень небольшое в соотношении к общей численности населения. Заразились всего 13 тысяч человек. Подавляющее большинство их выздоровели и выписались из больниц. Поэтому превентивные и ограничительные меры принесли огромную пользу.Как вам известно, весь мир страдает от этого заболевания, а резкое увеличение числа больных нанесло ощутимый удар по системе здравоохранения многих стран. На самом деле система здравоохранения ни одной страны не была готова к лечению столь быстро растущего числа больных. Да это и невозможно. Другая проблема связана с числом врачей, обслуживающих больных. За 2-3 месяца врачей не может стать больше. Поэтому это стало большой проблемой для многих стран, в том числе и для нас. Так что принятие ограничительных мер принесло большую пользу. Как вам известно, с начала мая уже начались тенденции смягчения. Это было обусловлено тем, что, еще раз хочу отметить, выздоровевших было больше, чем инфицированных", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, однако динамика последнего времени свидетельствует о том, что, несмотря на все требования, некоторые люди, проявляя безответственность, не соблюдают элементарных правил.

"Об этих правилах говорилось уже, наверное, тысячу раз. Говорили и я, и врачи, и специалисты-медики, разные люди. Не только в Азербайджане, но и во всем мире эти правила очень просты, и соблюдение их не требует особого труда – маска, дистанция и дезинфекция. Эти три основных фактора предохраняют людей. Если соблюдать их, то число инфицированных резко сократится. Но что мы видим? Видим, что после смягчительных мер эти правила в Азербайджане нарушаются в массовом порядке, и именно поэтому мы вновь ввели ограничительные меры, потому что видели, что число больных, динамика заболеваемости возрастают, и если и дальше так пойдет, то и наша система здравоохранения не выдержит этого. Поэтому с начала этой недели в Баку и нескольких других городах введен более жесткий карантинный режим. Основная и единственная причина этого заключается в том, что некоторые люди, к сожалению, не соблюдают элементарных правил защиты. Сколько будет продолжатся этот ужесточенный режим – покажут жизнь и распространение коронавируса", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что врачам хорошо известно, до общественности тоже неоднократно доводилась мысль о том, что основная цель ужесточенных мер – снизить темпы инфицирования.

"Все хорошо понимают, что коронавирус не исчез и не исчезнет. Мы вынуждены жить с этим заболеванием, и необходимо уже в массовом порядке вводить новые правила поведения. Поэтому основные усилия всех стран направлены на снижение темпов заражения, чтобы заболевало как можно меньше людей, и система здравоохранения стран позволяла всем больным получать надлежащее лечение. Поэтому мы предприняли данный шаг, и считаю, что поступили правильно, несмотря на то, что в настоящее время некоторые страны пошли еще дальше, предпринимая больше смягчающих шагов. Естественно, основная причина этого – проблемы в экономической сфере", - добавил Президент Ильхам Алиев.