Президент Ильхам Алиев: Независимо от масштабов пандемии коронавируса до конца года уровень жизнь людей должен остаться неизменным

БАКУ /Trend/ - Независимо от масштабов пандемии коронавируса до конца года уровень жизнь людей должен остаться неизменным.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Итоги пяти месяцев свидетельствуют о том, что наша экономика также переживает спад. Он не очень большой – всего 1,7 процента. Но в начале года мы продемонстрировали прекрасные экономические показатели. У нас были очень большие планы, прекрасные перспективы. Все ведущие международные финансовые структуры также видели 2020 год как год стремительного развития в Азербайджане и заявляли об этом. Мы сознательно приняли ограничительные меры. Могу сказать, что мы стали одной из первых стран в мире, принявших все необходимые ограничительные меры, закрыли школы, вузы, объекты общественного питания, крупные торговые объекты, чтобы предотвратить массовое заражение. Поэтому считаю, что мы предприняли верный шаг. Потому что, еще раз хочу сказать, - я уже говорил это, - здоровье людей для меня является основным приоритетом. Конечно, экономика переживает спад, и еще неизвестно, какие проблемы нас ожидают до конца года. Каждый должен знать это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время цены на нефть на мировых рынках все еще не стабилизировались.

"Конечно, тот резкий обвал предотвращен, и цены на нефть постепенно восстановлены. Однако бюджет Азербайджана рассчитан на цену нефти в 55 долларов, а по итогам пяти месяцев средняя цена нефти составляет 41 доллар. Поэтому наши доходы сокращаются. Несколько важных отраслей экономики, можно сказать, бездействуют. Одна из них – сектор туризма. В последние 4-5 лет мы сформировали сферу туризма как мощный и движущий сектор, и число приезжающих в Азербайджан туристов с каждым годом увеличивалось. В прошлом году оно достигло рекордной отметки, в нашу страну приехали 3 миллиона иностранных граждан. По различным подсчетам, они израсходовали в Азербайджане примерно полтора-два миллиарда долларов. Это означает рост поступающей в нашу страну валюты. То есть, мы лишились этого", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что уже долгое время бездействует несколько других секторов.

"Государство взяло на себя проблемы этих секторов и работающих там людей. Сейчас мы обеспечиваем необходимыми средствами более 600 тысяч человек, был продлен срок выплаты 190 манатов, хотя это тоже большая нагрузка и означает большие расходы. Но мы делаем это, потому что люди, потерявшие работу или относящиеся к малообеспеченным слоям, даже работающие неформально фактически оказались в сложной ситуации. Кто им поможет?! Азербайджанское государство всегда находится рядом с гражданином Азербайджана.Поэтому как на первом этапе, когда были введены ужесточенные ограничительные меры, так и сегодня, когда мы вынуждены в очередной раз пойти на этот шаг, лично для меня выбора не было. Прежде всего – жизнь и здоровье людей. Экономические проблемы должны отойти на второй план", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, к тому же в результате проделанной в последние годы работы, осуществленных реформ мы в значительной степени приумножили нашу экономическую мощь.

"Наша экономика стабильная и устойчивая. Считаю, что даже если до конца года проблемы в экономической сфере обострятся, то это не окажет большого влияния на образ жизни людей. Ни один социальный проект не сокращен. Об этом свидетельствует количество объектов, которые открылись и откроются в рамках моей поездки в Гянджу. Ни один социальный проект не сокращен, напротив, мы обеспечиваем строительство 10 больниц модульного типа. Мы возводим новые городки для вынужденных переселенцев. Один из них находится в Самухском районе. Строятся новые школы. Сегодня я ознакомился в Гяндже со строительством по линии Государственного агентства жилищного строительства нового жилого комплекса. Там тоже строятся школа, детский сад", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что все это обеспечено за счет государственного бюджета.

"Я говорил, что никаких сокращений в социальной сфере не будет. Считаю, что независимо от масштабов пандемии коронавируса до конца года уровень жизнь людей должен остаться неизменным. А в прошлом году – это всем хорошо известно – был применен очень большой социальный пакет. Минимальная заработная плата увеличилась в среднем вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов. Пособия выросли на 50, 100 процентов. Проблемные кредиты в виде компенсации были предоставлены людям как материальный подарок. То есть, на эти цели были потрачены миллиарды манатов. Для борьбы с пандемией предусмотрено более 3 миллиардов манатов. Часть этих средств израсходована, мы приобретаем новое оборудование. Сегодня у нас 23 лаборатории. Но в то же время проблема в том, что порой мы не можем приобрести оборудование, какой-то прибор, заказанные в феврале, марте, так как производящие их страны не продают их, оставляют для себя. Проблема в этом. Так что наша страна столкнулась с этой проблемой, и мы должны постараться с честью выйти из этой ситуации", - добавил Президент Ильхам Алиев.