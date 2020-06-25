Президент Ильхам Алиев: Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие?

БАКУ /Trend/ - Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие?

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Те, кто не надевают масок в закрытых местах, конечно, должны подвергаться штрафу. В то же время граждане, видя это, должны порицать, разъяснять. Не следует ждать, когда придет полиция и оштрафует такого человека. Полиция тоже круглосуточно находится на улицах, чтобы защитить людей, работает непрерывно, днем и ночью. Поэтому в закрытых условиях все должны носить маски. Я хожу в маске. Показывал, еще раз показываю. Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие? Что в этом сложного? Это не причиняет никаких неудобств, не создает никаких проблем. Просто, безответственность, я бы даже сказал, эгоизм и равнодушие. Для представителей молодого поколения эта болезнь не так опасна, они считают: заболею и выздоровею. Но ведь ты выздоровеешь, а при этом заразишь пожилого человека. Ты создаешь угрозу его жизни. Неужели мы должны терпеть такую безответственность? Ведь это преступление", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, поэтому необходимы общественное порицание и очень строгий государственный контроль.

"В связи с этим я дал Оперативному штабу указание: должен осуществляться строжайший государственный контроль. В таком случае мы сможем более оперативно принять все необходимые меры и выйти из этой ситуации с малыми потерями. Я говорил, и врачи хорошо знают это. Сколько врачей работают для лечения одного больного, сколько врачей круглосуточно находятся в этом тяжелом положении, мучаются в комбинезонах, очках, масках. Мы высоко оцениваем деятельность врачей. Но каждый человек должен знать это - врачи тоже заражаются, тоже умирают. Еще раз хочу сказать: сейчас мы привлекаем к этим делам всех наших врачей. У нас нет вдвое большего числа врачей. Если завтра пандемия еще больше распространится, если сегодня, к примеру, заражаются 300-400 человек, а завтра их станет больше, то где мы их разместим. Допустим, разместим – сейчас строятся больницы и у нас есть свободные койки, - но как мы можем увеличить число врачей?! Каждый должен думать об этом", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что если в учреждениях руководители видят, что их работники не носят масок, они, конечно, должны принять меры, немедленно отреагировать, сообщить в соответствующие структуры.

"Если так будет продолжаться, то я поручу увеличить размеры штрафов, так как почему люди, обладающие сегодня большими возможностями, должны платить штрафы в размере 50, 100 манатов. Он выходит, садится в машину и едет, куда хочет. Остановят его или нет, это тоже неизвестно, так как останавливать каждого нет возможности. Платит штраф и уезжает, потом делает все, что хочет. Поэтому я поручил: со стороны государственных органов, местных исполнительных органов, правоохранительных органов должен быть более строгий контроль за этим, потому что это вопрос национальной безопасности", - добавил Президент Ильхам Алиев.