Президент Ильхам Алиев: Мы должны выполнить все намеченные на этот год программы

БАКУ /Trend/ -Мы должны выполнить все намеченные на этот год программы.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Посмотрите, что сейчас происходит в развитых странах. Ситуация находится на грани кризиса. Даже страны, традиции государственности которых измеряются столетиями, система здравоохранения которых преподносится как образец для всего мира, не справляются, так как это невозможно. Поэтому, считаю, что мои слова должны стать основой для каждого – и для граждан, так как им тоже следует проявлять ответственность, - и для должностных лиц, государственных чиновников. Государственный контроль, общественный контроль, дисциплина и ответственность граждан должны повыситься. Если мы увидим, что дисциплина и дальше нарушается, то подумаем, какие еще действенные шаги предпринять, чтобы применить в отношении лиц, нарушающих эти правила, более строгие меры.Наряду со всем этим должен сказать, что жизнь продолжается", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, должны выполнены все намеченные на этот год программы.

"Сегодня в Гяндже планируется открытие нескольких важных объектов. Я сегодня уже принял участие в открытии нового завода. Как мне сообщили, работой там будут обеспечены более 300 человек. Производимая на заводе продукция заменит импорт и обеспечит местный рынок. Я дал соответствующие указания о реставрации исторических памятников в Гяндже. Вы хорошо знаете, что обеспечены реконструкция, расширение очень дорогого и священного для всего нашего народа историко-религиозного комплекса «Имамзаде», возведение там мечети и создание других строений. Сегодня мы откроем каравансараи «Шах Аббас» и «Угурлу Хан»", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что по его указанию в Гяндже будет функционировать второй центр ASAN xidmət, так как население города увеличивается, растет количество услуг в центрах ASAN xidmət.

"Поэтому возникают очереди. Я дал указание, в ближайшее время будет сдан второй ASAN xidmət. Идет строительство здания Гянджинского государственного драматического театра. Помню, во время одной из поездок в Гянджу артисты драматического театра обратились ко мне. Я принял это обращение и дал указание построить красивый драматический театр. Строится второй Олимпийский спортивный центр. Когда строился первый центр, я еще не был Президентом. Я выполнил эту работу как президент Национального олимпийского комитета. Но нужен второй спортивный комплекс", - добавил Президент Ильхам Алиев.