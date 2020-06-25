Президент Ильхам Алиев: На первом плане в нашей повестке дня - борьба с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - На первом плане в нашей повестке дня - борьба с коронавирусом.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"Как вам известно, по моему указанию была построена Гянджинская государственная филармония. Это очень красивый архитектурный памятник. Также реализуются необходимые инфраструктурные проекты. Должен отметить, что первый в нашей стране проект «Зеленый город» по моему указанию будет реализован в Гяндже. С этой целью мы берем в Европейском банке реконструкции и развития кредит на сумму примерно 70 миллионов евро. Должен также сказать, что сегодня по моему указанию получение кредитов возможно лишь как исключительный случай, так как у нас достаточно своих средств. Я хочу, чтобы наш внешний государственный долг стал еще меньше. Несмотря на то, что он и сейчас ниже 20 процентов. Мы берем кредиты только на стратегические и технологически емкие проекты, и я дал разрешение на то, чтобы взять этот кредит. Реализуемый в Гяндже проект «Зеленый город» охватит общественный транспорт. Затем освещение улиц, - знаю, что здесь есть проблема, - а также утилизация твердых бытовых отходов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, на первоначальном этапе будут решены эти три беспокоящие людей вопроса.

"Конечно, мы и дальше будем предпринимать все необходимые шаги за счет государственного бюджета. Я регулярно приезжаю в Гянджу. Это - 16-я моя поездка в качестве Президента. То есть, в среднем я по меньшей мере раз в год бываю в Гяндже. Сегодня Гянджа становится и промышленным центром нашей страны, в то же время это – культурный центр, обладающий большой историей. Конечно, сохранение истории – дело каждого из нас. В то же время очень рад, что в последнее время в результате стремительного развития сельского хозяйства и улучшения финансового положения людей, занимающихся сельским хозяйством, к этой сфере есть большой интерес", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что растет число обращений в Гянджинский государственный аграрный университет.

"Уже завершается строительство нового корпуса, сегодня я ознакомлюсь с ним. В Гяндже будут готовить специалистов, необходимых нашей стране. Еще раз хочу сказать: жизнь продолжается. Делается все необходимое. Но, конечно, на первом плане в нашей повестке дня - борьба с коронавирусом. Здесь, наряду со всеми государственными мерами, основная обязанность ложится на врачей. Хочу повторить: я приветствую врачей, высоко ценю их работу. Недавно врачи отметили профессиональный праздник. Поздравляю вас по этому случаю и желаю вам новых успехов. Вы находитесь на переднем фронте борьбы с коронавирусом, рискуете своим здоровьем, жизнью, здоровьем ваших близких. Но осознание вами гражданского долга побуждает вас к этому. Желаю вам успехов, здоровья. Берегите себя, лечите больных, чтобы мы вместе вышли из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. Спасибо", - добавил Президент Ильхам Алиев.