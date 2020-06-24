Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гянджу (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Гянджа.

Глава государства и Первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдара Алиеву, возведенный в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.

Отметим, что это - 16-я поездка Президента Ильхама Алиева в Гянджу. Указания главы государства по решению вопросов, поднимаемых жителями во время таких поездок, подписанные им распоряжения создают почву для всестороннего развития города. Так, по сравнению с 2003 годом в 2019 году в Гяндже производство продукции выросло в 4,3 раза, промышленное производство - в 2,7 раза, сельскохозяйственное - в 2,8 раза, средства, вложенные в основной капитал, - в 60 раз, в том числе объем строительно-монтажных работ - в 63,1 раза. С 2003 года до конца первого квартала 2020 года в Гяндже открылись 60 587 рабочих мест, а в этом году созданы 2075 рабочих мест на платной основе, в связи с пандемией - три тысячи временных рабочих мест.