Госдепартамент: Азербайджан активно работал для предотвращения терактов в 2019 году

БАКУ /Trend/ - В 2019 году правительство Азербайджана активно работало над тем, чтобы сдерживать, выявлять и пресекать попытки террористов по перемещению людей, денег и материалов через свои сухопутные и морские границы и в пределах Южного Кавказа. Об этом, как передает Trend, говорится в отчете по терроризму госдепартамента США за 2019 год.

"Правоохранительные органы и спецслужбы Азербайджана провели операции по предотвращению террористических актов, арестовали и привлекли к ответственности подозреваемых в этом террористов. В 2019 году в Азербайджане не было зарегистрировано террористических актов", - говорится в отчете.

Как отмечается в отчете, азербайджанские правоохранительные органы и службы безопасности продемонстрировали адекватную способность выявлять, сдерживать и предотвращать террористические акты на территории Азербайджана.

"Правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана обмениваются информацией между собой и с региональными и международными партнерами по вопросам терроризма. В 2019 году Азербайджан продолжил реализацию своего "Национального плана действий по борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, нажитых преступным путем и финансированием терроризма на 2017-2019 годы", - говорится в отчете.

Госдепартамент США заявляет, что Азербайджан продолжил свое членство в Совете Европы, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях.

"Азербайджан поддерживает инициативы НАТО по контртерроризму в качестве одной из стран альянса "Партнерства ради мира". Азербайджан участвовал в миссии НАТО в Афганистане, где он развернул 120 миротворцев, и внес вклад в Целевой фонд Афганской национальной армии", - говорится в отчете.