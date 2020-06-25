Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия после реставрации комплекса караван-сараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» в Гяндже (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации комплекса караван-сараев "Шах Аббас" и "Угурлу Хан" в Гяндже.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о созданных в комплексе условиях.

Было отмечено, что развитие Гянджи как города связано с именем Шаха Аббаса Великого. Исторически сформировавшейся центральной частью города являлась рыночная площадь, именуемая гянджинцами Площадью Шаха Аббаса. Главная площадь Гянджи отличалась от рыночных площадей большинства азербайджанских городов специфическими архитектурными элементами. В XVII веке эта площадь уступала по величине лишь рыночной площади Тебриза. Предполагается, что караван-сарай "Шах Аббас" вокруг рыночной площади был построен по плану архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амили на средства Угурлу хана – племянника Муртузы Гулу хана Зияд оглу, являвшегося в 1663-1664 годах беглярбеком Гянджи, и принадлежал ханскому роду. Караван-сарай являлся одним из величественных строений своего времени, поэтому Угурлу хан присвоил ему имя великого правителя Шаха Аббаса.

Построенный в тот же период караван-сарай меньших размеров был назван населением караван-сараем "Угурлу хан". В первой половине XIX века после русско-персидской войны в крупных городах северной части Азербайджана были размещены русские военные гарнизоны, караван-сараи, как и все ханское имущество, были конфискованы русскими войсками. По тем или иным причинам памятник утратил свой облик. На основании соответствующих указаний Президента Ильхама Алиева караван-сарай "Шах Аббас" был капитально отреставрирован в соответствии с прежним обликом и обеспечен современной инфраструктурой, прилегающая территория благоустроена.

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Затем Президенту Ильхаму Алиеву были представлены образцы автобусов и комбайнов, собранных на Производственном объединении "Гянджинский автомобильный завод".

Было отмечено, что в 2019 году в рамках двустороннего договора, заключенного между Производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод" и ОАО "Белкоммунмаш", на предприятии началось производство электробусов марки "Е-321", на сегодняшний день собрано 4 электробуса. Это общественное транспортное средство очень выгодно как в экологическом отношении, так и с точки зрения экономии топлива. Автобусы обеспечены кондиционерами, а также информационным монитором и системой видеоконтроля.

Было подчеркнуто, что на Производственном объединении "Гянджинский автомобильный завод" началась также сборка новых современных комбайнов. Реализация данного проекта осуществляется на основе договора о сотрудничестве с известной фирмой Sampo (Финляндия). По мнению специалистов, эта техника хорошо оправдала себя в условиях Азербайджана и вызовет интерес фермеров.