Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драмтеатра (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства нового здания Гянджинского государственного драматического театра.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о строительных работах, проделанных в здании.

Было отмечено, что строительные работы в новом здании театра уже завершаются. В настоящее время выполняются декоративные и другие работы. В здании имеется просторный зрительный зал, различные подсобные помещения.

Отметим, что фундамент нового здания Гянджинского государственного драматического театра был заложен в 2014 году с участием Президента Ильхама Алиева.

После ознакомления со зданием театра глава государства дал рекомендации и поручения.