Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию после восстановления моста над рекой Гянджачай (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Строительство и ремонт дорог, переходов, мостов являются одними из основных приоритетов проводимой в Гяндже созидательной работы. Недавно была завершена реконструкция одновременно пяти мостов над рекой Гянджачай.

24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанной работой.

Было отмечено, что один из этих пяти мостов, расположенный на пересечении улицы Мусеиба Багирова с рекой Гянджачай, был построен в 1986 году, а другие четыре - в 50-х годах прошлого века. В связи с тем, что мосты были полностью изношены, они представляли опасность для передвижения. Учитывая это, 16 мая прошлого года глава государства подписал Распоряжение о выделении Государственному агентству автомобильных дорог из резервного фонда Президента средств в размере 6,4 миллиона манатов на восстановление находящихся в аварийном состоянии 5 мостов в Гяндже, расположенных на пересечении реки Гянджачай с проспектами Шаха Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, улицами Мусеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова. За счет эти средств ремонтно-восстановительные работы были завершены в оптимальные сроки. Проведены работы по укреплению проезжей части всех мостов, перил, нижней и верхней частей русла реки, правого и левого береговых склонов, с обеих сторон проезжей части установлены дефлекторы, отремонтированы тротуары. Таким образом, обеспечено безопасное движение по этим мостам и пешеходов, и автомобилей.

Здесь глава государства был также проинформирован о дорогах, строительство которых завершено. Было отмечено, что реконструкция 5-километрового участка автомобильной дороги Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, играя большую роль в развитии туризма в этом регионе, улучшит въезд и выезд из Гянджи. В рамках проектов реконструкции сельских и межпоселковых дорог в Самухском районе реконструирована автомобильная дорога Еникенд-Кебер-Гараагаджлы протяженностью 12,7 километра. Эта дорога, охватывающая 3 населенных пункта, облегчила передвижение тысяч людей. Параллельно восстановлены находящиеся под дорогой водоотводные трубы, там, где необходимо, установлены новые. В рамках проекта на 11-м километре дороги, на территории под названием "Ганлы Гобу", был построен новый мост.