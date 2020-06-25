Президент Ильхам Алиев прибыл в Самухский район (ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:17)

БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджанса Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.

Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев до сих пор несколько раз посещал Самух. Эти поездки сыграли важную роль в развитии района. С 2003 года до конца 2019 года производство продукции в районе увеличилось в 3,5 раза, объем промышленного производства - в 3,9 раза, производства сельскохозяйственной продукции - в 2,6 раза , средства в основной капитал – в 19,4 раза. До конца первого квартала 2020 года были открыты 24 787 новых рабочих мест, в этом году созданы 305 оплачиваемых рабочих мест, а в связи с пандемией - 150 временных рабочих мест .