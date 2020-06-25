Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Гянджинского дворца спорта (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством Гянджинского дворца спорта.

Согласно соответствующему Распоряжению главы государства в Гяндже строится еще один грандиозный спортивный комплекс. Гянджинский дворец спорта планируется сдать в 2022 году. В двухэтажном сооружении будут функционировать большой спортивный зал, плавательный бассейн, зал для проведения международных шахматных турниров, школы по шахматам, борьбе, боксу и другим видам спорта, зал для боулинга и стрелковый зал, объекты отдыха и питания. Дворец спорта будет оснащен самым современным оборудованием.

После ознакомления с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта Президент Ильхам Алиев дал поручения, связанные с качественным проведением строительства и своевременной сдачей объекта.