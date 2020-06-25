Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого комплекса для вынужденных переселенцев в Самухском районе (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев на территории Самухского района.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что в Самухском районе размещены 1603 человека или 459 семей вынужденных переселенцев. Значительная часть их – из Кяльбаджарского района. В комплексе, строительство которого началось в этом году и в настоящее время продолжается, будут размещены семьи вынужденных переселенцев, проживающие на территории района в наиболее тяжелых условиях. Комплекс состоит из 9 четырехэтажных зданий. Все квартиры будут предоставлены вынужденным переселенцам полностью отремонтированными. В настоящее время на территории идет интенсивная работа по созданию инфраструктуры. Сюда входят обеспечение электро-, водоснабжения, прокладка газовых линий.

Отметим, что в жилой комплекс площадью четыре гектара входят полная средняя школа на 144 ученических места, детский сад-ясли на 50 мест, административное здание, медицинский пункт и клуб-общинный центр. Территория будет полностью благоустроена и озеленена.

Напомним, что благодаря принимаемым государством мерам на сегодняшний день улучшены жилищно-бытовые условия более 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. До сих пор за счет средств государственного бюджета и Государственного нефтяного фонда в стране для них возведено более 100 поселков и жилых массивов, состоящих из многоэтажных зданий.