Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Самухе с деятельностью агропарка ООО Aqro Dairy (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Самухе с деятельностью агропарка ООО Aqro Dairy.

В рамках проекта стоимостью свыше 65 миллионов манатов, охватывающего более 5 тысяч гектаров, на водоканале Гарасаггал установлен насос, построены два водохранилища на 5,4 тысячи кубометров, водные бассейны, резервуары. Для использования в агропарке закуплена 91 единица техники и агрегатов 20 наименований. Осенью 2019 года на площади 2423 гектара посеяна пшеница, а на площади 222 гектара – ячмень. Весной нынешнего года на площади 74 гектара посеяна сахарная свекла, а на территориях, где пройдет уборка зерна, планируется посеять кукурузу.

Исполнительный директор ООО Aqro Dairy Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о деятельности агропарка.

Вахид Гаджиев: Добро пожаловать в Самухский район. Приветствуем Вас от имени всего коллектива компании Aqro Dairy. По Вашему поручению в рамках работ, осуществляемых в нашей стране в области создания зерноводческого хозяйства, ООО Aqro Dairy взяло в долгосрочную аренду из государственного резервного фонда в Самухе 5 тысяч гектаров, а в Товузском районе – 12 тысяч гектаров земли. Площадь наших орошаемых земель на этих территориях составляет две тысячи гектаров.

Президент Ильхам Алиев: Водные линии проложены, они идут из водохранилища?

Вахид Гаджиев: Да, проложены. На расстоянии 13 километров отсюда имеется водохранилище. Есть и неорошаемые территории. В настоящее время проводится работа для орошения данных территорий.

Президент Ильхам Алиев: Раньше здесь не было посевов?

Вахид Гаджиев: Нет, господин Президент, земля была непригодной, подверглась эрозии, было много впадин. Естественно, мы с каждым годом улучшали эти земли. Конечно, повторный посев играет очень важную роль.

Президент Ильхам Алиев: Вы впервые проводите повторный посев?

Вахид Гаджиев: Нет, мы ежегодно проводим повторный посев, сеем кукурузу. Большое спасибо, Вы всегда оказываете нам поддержку.

Президент Ильхам Алиев: Да, и средства выделены.

Вахид Гаджиев: Это действительно очень важно для нас.

Президент Ильхам Алиев: Значит, все можно сделать. Просто нужны правильный подход, вложение средств. Государственный и частный секторы должны работать здесь плечом к плечу. Так же, как мы видим это в данном хозяйстве. Какой будет урожайность в этом году?

Вахид Гаджиев: Мы завершили жатву ячменя. В Самухском районе провели жатву на 222 гектарах и собрали 47-48 центнеров с гектара.

Президент Ильхам Алиев: Это – высокий показатель.

Вахид Гаджиев: А в Товузе урожай составил 62-67 центнеров с гектара, это только ячменя.

Президент Ильхам Алиев: А пшеницы?

Вахид Гаджиев: В нестоящее время идет уборка пшеницы. В Самухе мы уже завершили жатву пшеницы на 1500 гектарах, урожайность с гектара в среднем составляет 58 центнеров. На некоторых наших землях урожайность составила 65-67 центнеров.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. В крупных фермерских хозяйствах урожайность выше, а по стране она составляет 33 центнера пшеницы. Это тоже хороший показатель. Он вырос в сравнении с прошлым годом, но, конечно, если у вас урожайность достигла 58-60 центнеров, то это еще более высокий показатель.

Вахид Гаджиев: Это наш показатель только в Самухе. В Товузе наши показатели составляют в среднем 78 центнеров. Господин Президент, у нас есть территория в 70 гектаров, оснащенная пивотной оросительной системой. На некоторых площадях этой территории урожайность составляет 84-85 центнеров с гектара.

Президент Ильхам Алиев: То есть, вы вышли на уровень развитых европейских стран.

Вахид Гаджиев: Да, если в Австрии урожайность составляет в среднем 67 центнеров, а в Германии 75 центнеров с гектара. Мы стараемся догнать их.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, какая урожайность в Европе, у нас должна быть такая же. Но добиться этого немного сложно, так как у нас другой климат. Да и земля в некоторых местах непригодная. Поэтому вы даете жизнь этим землям, оживляете их.

Вахид Гаджиев: Господин Президент, мы добились этого благодаря Вашей поддержке. Большая роль в этих успехах принадлежит приобретенной новой технике.

Президент Ильхам Алиев: Вы приобрели ее, сами вложили инвестиции. Частный сектор вложил все инвестиции, государство же оказывает инфраструктурную поддержку, как и во всех остальных хозяйствах. Дороги, электроэнергия, вода - это делает государство, а все остальное – частный сектор. Так что вы сами приобрели все эти комбайны. Государство оказывает поддержку всем фермерам, выплачивает все субсидии, но разве во всех хозяйствах получают 78 центнеров урожая с гектара? Нет. Поэтому вам необходимо поделиться опытом. Может быть, создать здесь или же в Товузском районе региональный учебный центр вместе с Аграрным университетом. Пусть приедут, ознакомятся, наберутся опыта, чтобы повсюду было так. Думаю, что здесь - самая высокая урожайность в Азербайджане на сегодняшний день.

Вахид Гаджиев: Господин Президент, мы и сами учимся, хотим повысить урожайность. До конца года хотим повысить урожайность и в севе кукурузы, показать свои результаты. Пока мы не довольствуемся нашей урожайностью.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с работающими здесь иностранными специалистами, которые с благодарностью отметили, что чувствуют себя очень комфортно, местные жители проявляют к ним очень доброе отношение.

Далее Президент Ильхам Алиев дал старт жатве зерна и севу кукурузы.

Отметим, что в агропарке, где выращиваются пшеница, ячмень, сахарная свекла и кукуруза, установлено приобретенное за рубежом современное оборудование, создан комплекс зерновых складов на 60 тысяч тонн. Продажи осуществляются внутри страны, работой здесь обеспечены 89 человек.