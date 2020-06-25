Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса, на повестке которого 16 вопросов, сообщает в четверг Trend.
Это законопроекты о поправках:
- в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение);
- в закон «О государственной пошлине» (третье чтение);
- в закон «Об административном контроле за работой муниципалитетов» (второе чтение);
- в закон «Об исполнителях» (второе чтение);
- в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение);
- в Кодекс об исполнении наказаний (второе чтение);
- в Уголовный кодекс (второе чтение);
- в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение);
- в закон «О телекоммуникациях» ( второе чтение);
- в Налоговый кодекс (первое чтение);
- в закон «О нотариате» (первое чтение);
- в закон «О социальном страховании» (первое чтение);
- в закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге и землеустройстве» (первое чтение);
- в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение);
- в закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах) (первое чтение);
- в закон «О грантах» (первое чтение).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)