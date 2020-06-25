Генерал: Границы Ирана и Азербайджана - это границы мира и дружбы

БАКУ/Trend/ - Границы Ирана и Азербайджана - это границы мира и дружбы.

Об этом сказал командующий пограничными войсками Ирана, генерал Ахмед Али Гударзи во время осмотра ирано-азербайджанских погранично-пропускных пунктов в городе Намин, сообщает в четверг Trend.

Генерал отметил, что на общих границах двух соседних государств никаких проблем нет: "За долгое время каких-либо вопросов о границе между двумя странами не возникало, и обе стороны соблюдают заключенные договора. В провинции Ардебиль тоже никаких проблем на границе нет. Это безопасный регион. Благодаря бдительности и усилиям пограничников границы Ирана находятся в полной безопасности".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)