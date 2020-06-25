Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Самухском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Чобанабдаллы Самухского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученических места в селе Чобанабдаллы Самухского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.