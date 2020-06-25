На капремонт средней школы в Мингячевире выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о капитальном ремонте здания полной средней школы номер 12 в городе Мингячевир.

В распоряжении говорится, что для осуществления работ по капитальному ремонту здания полной средней школы номер 12 на 450 ученических мест в городе Мингячевир из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяются 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ по капитальному ремонту здания школы, указанной в настоящем распоряжении.