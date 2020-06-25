Военнослужащим минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания - Распоряжение
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим министерства обороны.
В распоряжении говорится, что нижеследующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:
Воинское звание "генерал-полковник" - генерал-лейтенанту Керему Нариман оглу Мустафаеву;
Воинское звание "генерал-майор" - полковнику Низами Агоглан оглу Мамедову, полковнику Рамилю Алимран оглу Аскерову;
Воинское звание "контр-адмирал" - капитану первого ранга Субхану Кямал оглу Бекирову.
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