Эльману Самедову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания генерал-майора заведующему отделом по вопросам военной безопасности Службы секретаря Совета безопасности Азербайджана Эльману Мухьяддин оглу Самедову.
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