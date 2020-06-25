Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной целостности Азербайджана.

В распоряжении говорится, что за особые заслуги в сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, выполнение своих служебных обязанностей и отличие при выполнении заданий, поставленных перед воинской частью, группа нижеследующих военнослужащих министерства обороны Азербайджана и лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной целостности, награждены орденами "Азербайджанское знамя", "За службу Отечеству" третьей степени, медалями "За Отчизну", "За отвагу, "За военные заслуги".

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.