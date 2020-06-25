Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Оглашены вопросы повестки внеочередного заседания Милли Меджлиса, который будет проведен 29 июня, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Это законопроекты о поправках в: закон "Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов" (третье чтение), в закон «Об исполнителях» (третье чтение); в Кодекс об административных проступках (третье чтение), в Кодекс об исполнении наказаний (третье чтение), в Уголовный кодекс (третье чтение), в Кодекс об административных нарушениях (третье чтение), в закон «О телекоммуникациях» ( третье чтение), в Уголовно-процессуальный кодекс, в законы "О прокуратуре", "Об исполнителях", "Об адвокатах и адвокатуре", " О государственной службе", "Об исполнении", "О государственном языке Азербайджана", "Об Алятской свободной экономической зоне" и "О медиации", в закон "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей", в Налоговый кодекс (во втором чтении), в закон "О нотариате" (второе чтение), в закон "О социальном страховании" (второе чтение), в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (второе чтение), в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (второе чтение), в закон "О неправительственных организациях ( общественных объединениях и фондах" (второе чтение), в закон "О грантах" (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)