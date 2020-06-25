Azərkosmos выявил пожары, совершенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно анализу изображений, полученных посредством спутника Azersky "Азеркосмоса" в рамках мониторинга пожаров, совершенных армянской стороной на оккупированных территориях в селе Гёкарх и прилегающих территориях близ оккупированного Тертерского района Азербайджана и линии фронта в направлении позиций Армении были совершены пожары. Согласно анализу спутниковых изображений, полученных на сегодня, совершенные на данной территории пожары охватывают 866 гектаров.площади.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и ОАО "Азеркосмос" касательно мониторинга пожаров посредством изображений со спутника Azersky, совершенных на оккупированных территориях Азербайджана.

Также сообщается, что с начала июня текущего года и по сей день наблюдались широкомасштабные пожары в жилых пунктах Хыдырлы, Сеидли, Сарыджалы и Юсифджанлы оккупированного Агдамского района, жилого пункта Муганлы Ходжавендкого района, жилых пунктов Ашагы Вейсалли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района и жилого пункта Горадиз. В результате совершенного армянской стороной данного экологического террора, территория распространения пожара охватила 2 422 гектаров. В настоящее время за указанными территориями продолжаются ежедневные мониторинги посредством Azersky.

"Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе совершение поджогов и других действий, наносящих вред окружающей среде. Эта незаконная деятельность Армении нацелена на продолжение и укрепление оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, а также на аннексию и препятствование возвращению в свои дома и к своему имуществу азербайджанских вынужденных переселенцев.

Армения, грубо нарушая нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права, и законодательства Азербайджана, продолжает незаконную деятельность в оккупированных Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана, ее физические и юридические лица, а также другие лица и компании, вовлекаемые к незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, носят административную и правовую ответственность.

Военная оккупация азербайджанских территорий носит временный характер, и эти земли будут возвращены под контроль Азербайджана. Захватническая Армения заплатит азербайджанской стороне за нанесенный ущерб и даст правовой ответ за все незаконные действия", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)