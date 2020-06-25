Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути Исмаила Омара Гелле с национальным праздником страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника дружественной Республики Джибути – Дня независимости.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Джибути, основанных на добрых традициях и взаимоуважении, вызывает удовлетворение. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество на таких международных платформах, как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения успешно продолжится и в дальнейшем.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Джибути – мира, благополучия и процветания", - говорится в послании.