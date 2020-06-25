В борьбе с пандемией ООН рядом с Азербайджаном - резидент-координатор

БАКУ /Trend/ - В борьбе с пандемией мы рядом с Азербайджаном.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает в четверг Trend.