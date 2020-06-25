Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:48)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны и других лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.

Как отмечается в распоряжении, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики и лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики:

орденом «Азербайджанское знамя»

Гусейнова Ровшана Самед оглу – полковника-лейтенанта в отставке

Чайбасарлы Эльчина Рахман оглу – майора в отставке

Гасанова Захира Шамхал оглу – лейтенанта в отставке

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Бабаева Эльшада Чингиз оглу – генерал-лейтенанта

Агаларова Фазиля Кочари оглу – генерал-майора

Эминова Мамеда Шамиль оглу – генерал-майора

Халилова Эльчина Хазанага оглу – генерал-майора

Насибова Гадира Ашраф оглу – генерал-майора

Медалью «За Отчизну»

Алибекова Эльхана Алибей оглу – генерал-майора

Аливердиева Вугара Афган оглу - генерал-майора

Рзаева Мубариза Балага оглу - генерал-майора

Аскерова Вугара Фейруз оглу – полковника

Азимзаде Эмина Рауф оглу – полковника юстиции

Гусейнова Анара Тофиг оглу – полковника

Исламзаде Намига Сарафруз оглу – полковника

Мирзоева Фикрета Арастун оглу – полковника

Рамазанова Насифа Мамедали оглу – полковника

Сеидова Ильхама Исраил оглу – полковника

Ширванова Махира Магеррам оглу – полковника

Алиева Рамига Сирадж оглу – полковника-лейтенанта

Хазиева Ибрагима Асад оглу - полковника-лейтенанта

Мирзоева Анара Мехман оглу - полковника-лейтенанта

Шихалиева Насими Ярмамед оглу - полковника-лейтенанта

Зейналова Захира Саламат оглу – майора

Исмаилова Джейхуна Исахан оглу – капитана

Медалью «За отвагу»

Гасанова Аяза Биньят оглу – генерала-лейтенанта

Джафарова Заура Гусейн оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Али Микаил оглу – полковника-лейтенанта

Амирова Теймура Аббас оглу – полковника-лейтенанта

Афкарова Рамина Ахмед оглу – майора

Гумбатова Рамала Салим оглу – майора

Мехдиева Эльмара Адиль оглу – майора

Тахмазова Джейхуна Мирзабаба оглу – капитана

Алиева Илькина Мухаммед оглу – старшего прапорщика

Медалью «За военные заслуги»

Алиева Икрама Зульфи оглу – генерал-майора

Исмаилова Рауфа Ариф оглу – генерал-майора

Махмудова Гусейна Панах оглу – генерал-майора

Бабаева Агшина Азад оглу – полковника

Джафарова Джейхуна Садулла оглу – полковника

Джафарова Ровшана Мамедджафар оглу – полковника медицинской службы

Араблинского Шарифа Рамазан оглу – полковника

Исаева Вугара Иса оглу – полковника юстиции

Мамедова Ильгара Кязым оглу – полковника

Ширинова Габиля Сабир оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы в отставке

Бахшалиева Мехмана Асдан оглу – майора в отставке

Исаева Ганифу Гусейн оглу – майора в отставке

Седова Сергея Яковлевича – майора в отставке

Асланова Аршада Хасай оглу – старшего лейтенанта в отставке

Байрамова Сиявуша Рагим оглу – старшего прапорщика запаса

Рагимову Гюльназ Хасай гызы – старшего прапорщика

Мехдиева Ильгара Мирза оглу – прапорщика в отставке

Музаффарова Эйнуллу Фейзулла оглу – старшего сержанта запаса

Аббасова Басира Агаали оглу – сержанта (посмертно)

Гасанова Афтандила Мамед оглу – младшего сержанта запаса

Салманова Магеррама Гусейн оглу – младшего сержанта запаса

Гасанова Амиля Вели оглу – рядового запаса

Гусейнова Билала Атраф оглу – рядового запаса

Новрузова Эйваза Али оглу – рядового запаса

Рагимова Худаверена Ягуб оглу – рядового в отставке.