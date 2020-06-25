Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих минобороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной безопасности (СПИСОК) (версия 2)
(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:48)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны и других лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.
Как отмечается в распоряжении, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики и лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики:
орденом «Азербайджанское знамя»
Гусейнова Ровшана Самед оглу – полковника-лейтенанта в отставке
Чайбасарлы Эльчина Рахман оглу – майора в отставке
Гасанова Захира Шамхал оглу – лейтенанта в отставке
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Бабаева Эльшада Чингиз оглу – генерал-лейтенанта
Агаларова Фазиля Кочари оглу – генерал-майора
Эминова Мамеда Шамиль оглу – генерал-майора
Халилова Эльчина Хазанага оглу – генерал-майора
Насибова Гадира Ашраф оглу – генерал-майора
Медалью «За Отчизну»
Алибекова Эльхана Алибей оглу – генерал-майора
Аливердиева Вугара Афган оглу - генерал-майора
Рзаева Мубариза Балага оглу - генерал-майора
Аскерова Вугара Фейруз оглу – полковника
Азимзаде Эмина Рауф оглу – полковника юстиции
Гусейнова Анара Тофиг оглу – полковника
Исламзаде Намига Сарафруз оглу – полковника
Мирзоева Фикрета Арастун оглу – полковника
Рамазанова Насифа Мамедали оглу – полковника
Сеидова Ильхама Исраил оглу – полковника
Ширванова Махира Магеррам оглу – полковника
Алиева Рамига Сирадж оглу – полковника-лейтенанта
Хазиева Ибрагима Асад оглу - полковника-лейтенанта
Мирзоева Анара Мехман оглу - полковника-лейтенанта
Шихалиева Насими Ярмамед оглу - полковника-лейтенанта
Зейналова Захира Саламат оглу – майора
Исмаилова Джейхуна Исахан оглу – капитана
Медалью «За отвагу»
Гасанова Аяза Биньят оглу – генерала-лейтенанта
Джафарова Заура Гусейн оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Али Микаил оглу – полковника-лейтенанта
Амирова Теймура Аббас оглу – полковника-лейтенанта
Афкарова Рамина Ахмед оглу – майора
Гумбатова Рамала Салим оглу – майора
Мехдиева Эльмара Адиль оглу – майора
Тахмазова Джейхуна Мирзабаба оглу – капитана
Алиева Илькина Мухаммед оглу – старшего прапорщика
Медалью «За военные заслуги»
Алиева Икрама Зульфи оглу – генерал-майора
Исмаилова Рауфа Ариф оглу – генерал-майора
Махмудова Гусейна Панах оглу – генерал-майора
Бабаева Агшина Азад оглу – полковника
Джафарова Джейхуна Садулла оглу – полковника
Джафарова Ровшана Мамедджафар оглу – полковника медицинской службы
Араблинского Шарифа Рамазан оглу – полковника
Исаева Вугара Иса оглу – полковника юстиции
Мамедова Ильгара Кязым оглу – полковника
Ширинова Габиля Сабир оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы в отставке
Бахшалиева Мехмана Асдан оглу – майора в отставке
Исаева Ганифу Гусейн оглу – майора в отставке
Седова Сергея Яковлевича – майора в отставке
Асланова Аршада Хасай оглу – старшего лейтенанта в отставке
Байрамова Сиявуша Рагим оглу – старшего прапорщика запаса
Рагимову Гюльназ Хасай гызы – старшего прапорщика
Мехдиева Ильгара Мирза оглу – прапорщика в отставке
Музаффарова Эйнуллу Фейзулла оглу – старшего сержанта запаса
Аббасова Басира Агаали оглу – сержанта (посмертно)
Гасанова Афтандила Мамед оглу – младшего сержанта запаса
Салманова Магеррама Гусейн оглу – младшего сержанта запаса
Гасанова Амиля Вели оглу – рядового запаса
Гусейнова Билала Атраф оглу – рядового запаса
Новрузова Эйваза Али оглу – рядового запаса
Рагимова Худаверена Ягуб оглу – рядового в отставке.