ООН рядом с Азербайджаном в борьбе с пандемией - резидент-координатор (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:29)

БАКУ /Trend/ - ООН рядом с Азербайджаном в борьбе с пандемией.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что ООН оказывает техническую поддержку Азербайджану, и в этой сфере оказывается поддержка расширению знаний: «Мы в различных направлениях участвовали в расширении знаний в этой сфере государственных структур».

Исагзаи подчеркнул, что пандемия - одна из самых больших угроз, с которой столкнулось человечество: «Борьба с коронавирусом требует глобальной солидарности и сотрудничества, и в то же время очень важна солидарность граждан внутри стран. Правительства не могут победить пандемию без участия каждого члена общества. Чтобы победить этот вирус, каждый член общества должен сознавать свою ответственность, и выполнять возложенную на него задачу. Если не победить эту болезнь, восстановить экономику стран будет невозможно».

Также он сказал, что с министерством экономики Азербайджана ведутся переговоры по вопросам восстановления социально-экономической ситуации в стране.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)