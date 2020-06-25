БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменения в решение «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и на территории Абшеронского района», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.