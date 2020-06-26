Президент Ильхам Алиев: Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости

Политика 26 июня 2020 03:01 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости

БАКУ/Trend/ - Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев после ввода в действие теплоэлектростанции «Азербайджан» в Мингячевире.

"Теплоэлектростанция в Мингячевире была построена по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Придя к руководству Азербайджаном в первый раз, Гейдар Алиев проанализировал ситуацию и понял, что энергетическая система Азербайджана нуждается в крупных инвестициях. После анализа всех деталей вопрос был поднят перед советским руководством. В результате его последовательной и целенаправленной деятельности руководство Советского Союза разрешило вложить крупные инвестиции в Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, это – историческое событие, потому что в то время привлечь в республику средства из централизованных фондов было очень сложно.

"Гейдар Алиев являлся новым руководителем, и то, что он сразу же выступил с такой инициативой, многих в советском руководстве удивило. Но, несмотря на все это, в результате его деятельности и неустанных усилий в 1971 году было принято решение о строительстве данной станции, началось вложение в Азербайджан крупных средств из централизованных фондов и строительство станции. Еще во время руководства великим лидером Азербайджаном - в 1981 году - был сдан в эксплуатацию первый блок станции. Впоследствии, когда Гейдар Алиев начал работать в Политбюро в Москве и занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров, он постоянно уделял внимание Азербайджану. Гейдар Алиев придавал особое значение строительству этой станции, благодаря его деятельности были построены 7 блоков. Сегодня невозможно представить, с какими проблемами мы могли бы столкнуться в период независимости, если бы в то время не была построена эта станция. После реконструкции генерационная мощность станции составляет 2400 мегаватт", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что после этого, в частности, за последние 16 лет в нашей стране было построено 30 электростанций.

"В числе которых мне хотелось бы особо отметить крупные станции – «Джануб» примерно на 800 мегаватт, «Сангачал» более чем на 300 мегаватт, «Сумгайыт» на 525 мегаватт, «Шимал-2» на 400 мегаватт, до этого – «Шимал-1» на 400 мегаватт. Все эти станции построены в последние годы. Но в первые годы независимости Азербайджан жил только за счет этой станции. Лишь благодаря дальновидности Гейдара Алиева и эффективности своевременно предпринятых шагов Азербайджан смог выстоять. Поэтому сегодня перед памятником великому лидеру мы должны особо отметить эти его заслуги",- сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, энергетическая система любой страны – это ее бьющееся сердце, основной мотор.

"Без этого ничего не будет, без этого ни о каком развитии и инвестировании не может быть и речи. Поэтому там, где нет энергии, нет и развития. Именно благодаря деятельности Гейдара Алиева Азербайджан смог выстоять в тяжелые годы, в первые годы независимости. Правда, наша энергетическая система устарела, однако, продлевая срок эксплуатации, продолжала генерацию. В те годы мы столкнулись с тяжелым кризисом, зачастую подача электроэнергии прерывалась, в районах она вообще подавалась с перерывами, по два часа в день, также и в Баку. Поэтому эта станция имеет особое значение. Два года назад, когда здесь произошла авария, конечно, все увидели, какой ущерб это нанесло нашей стране, она погрузилась во тьму, остановилось метро, все движение. Эта авария произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности. Я пришел в ужас от сообщений, которые мне были предоставлены после этой аварии, сделанных на этой станции фотоснимков. Какая бессовестность! Поэтому я сразу дал указание произвести кадровые перестановки, руководство «Азерэнержи» было укреплено, были даны инструкции. Я дал указание в короткий срок восстановить генерационные мощности теплоэлектростанции. В то время было потеряно 800 мегаватт генерационных мощностей – станция работала лишь на 1600 мегаватт. Генерационная мощность постепенно утрачивалась, было мнение даже закрыть ее или же разрушить и отстроить заново, поскольку ремонт невозможен. Всем хорошо известно, во что обойдется повторное восстановление мощности в 2400 мегаватт - в миллиарды долларов, миллиарды. Поэтому я особо оцениваю работу «Азерэнержи» в этой области, станция была реконструирована менее чем за 2 года, все восемь блоков находятся в рабочем состоянии", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, была восстановлена генерационная мощность в 2400 мегаватт, построен канал, реконструированы подстанции, где произошла авария, создан современный центр управления.

"Таким образом, жизнь станции продлена по меньшей мере на 20-30, а может, и на 50 лет. Что это нам даст? Это даст нам то, что мы и дальше ни от кого не будем зависеть в области энергообеспечения. В 1990-х годах мы в некоторых случаях получали электроэнергию из-за рубежа, ее не хватало. А сейчас мы ее экспортируем. Причем экспортируем электроэнергию не в одну, а в 3 страны. В результате строительства представленной мне сегодня электростанции «Гобу» мы получим дополнительные мощности в 300 мегаватт, увеличим экспорт и обеспечим энергией возрастающий промышленный потенциал нашей страны", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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