Президент Ильхам Алиев: В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки

Политика 26 июня 2020 03:16 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки

БАКУ/Trend/ - В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Я хочу поздравить вас и весь личный состав нашей армии с наступающим Днем Вооруженных сил. Желаю Вооруженным силам Азербайджана новых успехов, новых побед. Накануне праздника мы отмечаем открытие новой воинской части. Я ознакомился с положением, мне доложили о прежней ситуации. Конечно, новая воинская часть отвечает всем высоким стандартам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки.

"Достаточно много и новшеств, созданы все возможности для несения службы на высоком уровне. В казармах даже установлены кондиционеры, что свидетельствует об очень больших подвижках в данной сфере. По моему указанию все наши воинские части, городки, военные базы фактически заново перестраиваются. По последним данным, в 90 процентах воинских частей, можно сказать, завершились ремонтно-восстановительные работы и реконструкция. Считаю, что максимум в течение полутора-двух лет остальные воинские части также будут приведены в такое состояние, потому что условия службы солдат и офицеров повышают их боеспособность, а также позволяют выполнить любую задачу. К тому же, это еще одно проявление заботы Азербайджанского государства о своей армии. Армейское строительство является для нас приоритетным вопросом. Это естественно, потому что мы живем в условиях войны, и в таком случае все вопросы, связанные с армией, являются важнейшей задачей", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, наряду с улучшением условий службы личного состава, решаются бытовые проблемы офицеров.

"Офицерам, безупречно отслужившим в армии 20 лет, государством по моему указанию предоставляются квартиры, и эта программа исполняется. Конечно, это требует крупных средств, и мы их выделяем. До сегодняшнего дня данной программой были охвачены 1700 офицеров, им предоставлены хорошие квартиры. Недавно я дал указание, чтобы до конца года государство предоставило квартиры еще 419 офицерам. Таким образом, по ситуации на сегодняшний день обеспечено максимальное число офицеров, охваченных данной программой. По предоставленным мне последним данным, в очереди еще находятся чуть более 200 офицеров. Их жилищные проблемы также будут решены. Считаю, что и это – картина, которая очень редко наблюдается в мировой практике. Азербайджан и здесь находится в первых рядах, проявляет новаторство, потому что военнослужащие, преданно и безупречно служившие Родине, должны быть на высоком уровне обеспечены государством. В жизни каждого человека жилищная проблема является очень важным вопросом, и мы ее решаем. Забота о нашей армии не ограничивается этим. Регулярно повышается заработная плата военнослужащих. В частности, могу сказать, что отличившиеся военнослужащие вознаграждаются. И это естественно", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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