Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия Н-ской воинской части Министерства обороны.

"Успешное развитие нашей армии в последние годы налицо. Азербайджанский народ знает и видит это. Это отмечают и влиятельные структуры, составляющие рейтинги армий мира. Сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мире. Мы добились этого в результате неутомимой деятельности. Потому что в моей деятельности как президента армейское строительство находится на первом месте.Конечно, все остальные вопросы также должны находить и находят решение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит.

"Однако мы живем в условиях войны и также видим, что сегодня силовой фактор в мире, международной плоскости выходит на передний план. Нормы международного права грубо нарушаются, не соблюдаются. К сожалению, сегодня в международных отношениях преобладает принцип «кто сильный, тот и прав». Мы видим, наблюдаем это и должны предпринимать свои шаги в соответствии с этим, потому что нам необходимо считаться с реальной ситуацией. Нарушение норм международного права должно побуждать любую страну к усилению своего военного потенциала, и мы уже давно приступили к этому", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что именно в результате этого сегодня Азербайджанская армия обладает высочайшим профессионализмом.

"В то же время по моему указанию в последние годы организуется оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой. На эти цели израсходованы миллиарды долларов. Сегодня Азербайджанская армия входит в число мощных армий с точки зрения технического оснащения. Наша бронетехника отвечает самым высоким стандартам. Модернизировалась наша система противовоздушной обороны, и задача этой воинской части заключается именно в этом. Мы приобрели в нескольких странах самые современные установки противовоздушной обороны. Их интеграция друг с другом в Азербайджане – на нашей географии - тоже непростой вопрос. Потому что наши системы противовоздушной обороны – это не секрет, данная информация уже раскрыта, - произведены в России, Беларуси, Израиле", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время установки, оставшиеся с советских времен, они тоже модернизированы.

"Нужна их интеграция друг с другом, нужно разместить их так, чтобы все наши стратегические объекты были защищены с воздуха. Конечно, это требует высокого профессионализма и средств. Если бы у нас не было средств, то где бы мы это приобрели? Какая страна давала нам что-то бесплатно, даром? Такой страны нет и никогда не было, в том числе в военной сфере. Мы все приобрели за свой счет. Если бы мы не создали сильную экономику, не реализовали гигантские нефтегазовые проекты, то где бы взяли эти средства? Все эти вопросы взаимосвязаны", - добавил Президент Ильхам Алиев.